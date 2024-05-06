- Gündem

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamalarına dair detayların ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması malatya haber mask
Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması malatya haber
Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması malatya haber
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamalarına dair detayların ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ana gündemlerinden biri olan öğretmen atamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada Erdoğan, atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili konuştu.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu göz önünde bulundurarak, Bakanlar Kurulu'nun yarın son bir kez daha görüşme yapacağını belirtti. Ayrıca, başvuru takviminin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,

"Atama bekleyen öğretmen adaylarımızı konuştuk. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda atamayı da bakanımız açıklayacaktır"

dedi.

Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı, öğretmen atamaları, Öğretmen, atama, Eğitim, başvuru

06 May 2024 - 22:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL