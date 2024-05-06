Erdoğan'dan 'Öğretmen Ataması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamalarına dair detayların ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ana gündemlerinden biri olan öğretmen atamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada Erdoğan, atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili konuştu.

Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu göz önünde bulundurarak, Bakanlar Kurulu'nun yarın son bir kez daha görüşme yapacağını belirtti. Ayrıca, başvuru takviminin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,

"Atama bekleyen öğretmen adaylarımızı konuştuk. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda atamayı da bakanımız açıklayacaktır"

dedi.