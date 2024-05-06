Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray’a mı bıraktı?

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta beklenen gol olmazken, sarı-lacivertli ekip, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Pozisyonlara girdiği mücadelede gol sesi çıkmayan iki takım, 90 dakika boyunca üstünlük kuramadı ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 90'a çıkarsa da bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora soktu. Konyaspor ise aldığı bir puanla ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım attı ve puanını 37'ye yükseltti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını zora sokan bu beraberlik, Süper Lig'in son haftalarında heyecanı daha da artırdı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Szymanski'nin rakip sahada kazandığı topu ceza sahası içerindeki Tadic'e aktardı. Tadic'in şutu kaleci Slowik'te kaldı.

5. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan uzun tacında ceza alanı içerisinde topla buluşan Çikalleshi, topu altıpasta bekleyen Soner'e çıkardı. Soner'in şutu defansa çarparak uzaklaştı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin orta sahadan ceza alanı içerisine gönderdiği uzun topa hareketlenen Tadic, şutunu çekerken top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından içeriye gönderdiği topa hareketlen Mert Hakan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan açtığı ortada Dzeko kafayı vururken top kalecide kaldı.

43. dakikada sol kanattan topla içeriye giren Ferdi Kadıoğlu'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topa Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

49. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortada Dzeko, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

61. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde Dzeko şutunu çekerken, kaleci Slowik gole izin vermedi.

62. dakika Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

69. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Tadic ceza alanına orta açtı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında ceza alanı içerisinde Dzeko kafasıyla topu Batshuayi'ye aşırdı. Batshuayi'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada Konyaspor'un atağında Boanteng ceza alanı önünde şutunu çekti. Kaleci Livakovic'ten dönen topu tamamlayan Ndao'nun şutunda top meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 66), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao (Muhammet Demir 90+1), Nzonzi, Soner Dikmen (Damjanovic 90+1), Oğulcan Ülgün (Prip dk. 76), Çikalleshi (Boateng dk. 76)

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Cicaldau, Yunus Mallı, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 51), Rodrigo Becao (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 52), Mert Hakan Yandaş (Batshuayi dk. 46), Dusan Tadic (Serdar Dursun dk. 80), Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, King, Miha Zajc, Rade Krunic, Efekan Karayızı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Slowik, Ndao, Muhammet Demir (Konyaspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)