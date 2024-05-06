8 Mayıs Çarsamba günü Hatay'da elektrik kesintisi var

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

“8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Kazancık, 1814., 1801., 1816., 1802., 1815., 1817., 1813., 1812., 1830., 1827., 1810 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı1512, 1805., Kanlıca, Merkez 6, Karaçalı, Yeni 11, Mobilyacılar Sitesi, Karaçalı 2, Yeni 2, Merkez 8, Karaçalı 3, Merkez 3, Karaçalı 1, Yeni 5, Merkez 32, Merkez 14, Merkez 31, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Karaçalı 5, Akcurun, Akcurun 2, Akcurun 14, Akcurun 13, Akcurun 12, Akcurun 30, Akcurun 20, Akcurun 16, Akcurun 9, Akcurun 23, Akcurun 19, Akcurun 15, Bitiren, Bitiren 1, Bitiren 11, Bitiren 13, Bitiren 7, Bitiren 4, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 5, Bitiren 6, İstiklal 17, Aksaray, Cumhuriyet, Gökçegöz, Aksaray 12, Aksaray 4, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 9, Aksaray 2, Aksaray 7, Aksaray 6, Merkez 4, Emirsultan, Özkanlar, Emirsultan 1, 5936., Özkanlar 2, Merkez 33, Merkez 28 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-13.00 arasında Antakya ilçesine bağlı Eski, Zülüflühan 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-15.00 arasında Antakya ilçesine bağlı Saraycık, Saraycık 4, Saraycık 3, Saraycık 7, Saraycık 5, Saraycık 14 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı 100.Yıl, Madımak 1, Mezarlık, Okçu, Selim, Seçkin, Zübeyde, Çilek, İnal, Demirbilek, Hadduroğlu, Behice, Yağmur 2, İrfan, İlhan Çetinkaya, Bulut, Şişli, Bayırlı, Zeytin, Selvi 1, Havuz 1, Sultan, 1018, 1034., Okçu 1, Yunus Emre 3, Seçkin 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında Defne ilçesine bağlı Zafer 1, 8506., İnönü 3, Ufuk, Vatan 2, Lale 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00-17.30 arasında Dörtyol ilçesine bağlı Yüksel, Türkmen, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Santral, Örencik Yolu 1, Kurban Yurdu, Keçeli Yolu 1, Keçeli Yolu, Edikli, Dokuz, Değirmen, Dedetoksoy, Ak, 3 Nolu Çıkmaz, 22 Nolu, 1 Nolu bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614., 7407., 7609., 7410., 7611., 7414., 7601., 7616., Merkez 17, 7613., Karabatak, 7617., Kazkeli, Kazkeli 1, 7604., 7606., 7603., Kumtepe 2, 7602., Kumtepe 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Sedef, 2106, Küme Evler 1, Gül 1, 2103, Neşe, Antakya, Antakya (İmece), Çakmak, Aydın, Alparslan, Çamlık, Yörük bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kumlu ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614., 7407., 7609., 7410., 7611., 7414., 7601., 7616., Merkez 17, 7613., Karabatak, 7617., Kazkeli, Kazkeli 1, 7604., 7606., 7603., Kumtepe 2, 7602., Kumtepe 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614., 7407., 7609., 7410., 7611., 7414., 7601., 7616., Merkez 17, 7613., Karabatak, 7617., Kazkeli, Kazkeli 1, 7604., 7606., 7603., Kumtepe 2, 7602., Kumtepe 1 bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında Samandağ ilçesine bağlı Zafer 1, 8506., İnönü 3, Ufuk, Vatan 2, Lale 1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.