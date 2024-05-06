06 May 2024 - 21:26 - Yaşam

8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…