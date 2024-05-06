8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:
“8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-15.30 arasında Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy, Köşkerli, Cinaliler, İskan, Ali Kayalar, Pirsultanlı, Merkez, Kaş, -, Emirler, Boşnak, Adaca, Karaguz, Şamlar, Güzelyurt, Ahrazlar, Çirişlikaş, Abacı, Tabaklar, Gökçayır, Köşkerler, Çolaklar, Horozlar, Çömezler, Farsak, Keller, Hartlap, Yeşil, Karayusuflar, Karakuyu, İnönü, Deva, Bülbül, Atatürk, Adnan Menderes, Hacı Hedef, Büyükçerçi, Can, Avanoğlu, Atalan, 15 Temmuz Şehitler, Susam, Seydahanlar.1, Dumlupınar, Zambak, Sözlü, Pınarlı, Fevzi Çakmak, Camiili, Demircioğlu, Bilinmeyen 32, Sümbül, Pınar, Gül, Sabunçayı, Yeni Yol 32, Kiremithane, Bostanlar, Hacıibişler, Göllüler1, Göllüler, Doruklar, Cehli, Bayındırlı, Manlar, İbişlerr, Telliler, Hemenler, Derealibozlusu bölgelerine,
8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kadirli ilçesine bağlı Merkez, Zeynepli, Mezililer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.