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8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak malatya haber mask
8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak malatya haber
8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak malatya haber
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

Toroslar EDAŞ Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:

8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

“8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-15.30 arasında Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy, Köşkerli, Cinaliler, İskan, Ali Kayalar, Pirsultanlı, Merkez, Kaş, -, Emirler, Boşnak, Adaca, Karaguz, Şamlar, Güzelyurt, Ahrazlar, Çirişlikaş, Abacı, Tabaklar, Gökçayır, Köşkerler, Çolaklar, Horozlar, Çömezler, Farsak, Keller, Hartlap, Yeşil, Karayusuflar, Karakuyu, İnönü, Deva, Bülbül, Atatürk, Adnan Menderes, Hacı Hedef, Büyükçerçi, Can, Avanoğlu, Atalan, 15 Temmuz Şehitler, Susam, Seydahanlar.1, Dumlupınar, Zambak, Sözlü, Pınarlı, Fevzi Çakmak, Camiili, Demircioğlu, Bilinmeyen 32, Sümbül, Pınar, Gül, Sabunçayı, Yeni Yol 32, Kiremithane, Bostanlar, Hacıibişler, Göllüler1, Göllüler, Doruklar, Cehli, Bayındırlı, Manlar, İbişlerr, Telliler, Hemenler, Derealibozlusu bölgelerine,

8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kadirli ilçesine bağlı Merkez, Zeynepli, Mezililer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

8 Mayıs Çarsamba günü Osmaniye'de elektrik kesintisi yaşanacak

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06 May 2024 - 21:26 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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