Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, durumundan şüphelenilen H.E. isimli şahıs, Kahta ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde 119,44 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu operasyon, yerel yetkililerin ve emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Halkın güvenliği ve toplumun sağlığı için bu tür operasyonların devam etmesi önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı