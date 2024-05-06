Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, durumundan şüphelenilen H.E. isimli şahıs, Kahta ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde 119,44 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu operasyon, yerel yetkililerin ve emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Halkın güvenliği ve toplumun sağlığı için bu tür operasyonların devam etmesi önem arz etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.