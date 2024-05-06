Kamuda 100 milyar liralık tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliği ve kamu maliyesinde tasarruf kültürünün güçlendirilmesi konularına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik istikrarın sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması için atılacak adımların önemine dikkat çekerek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlara devam edeceklerini ve bu alanda topluma öncülük edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, enerji faturalarındaki artışın dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, üretimde iç tasarrufun yanı sıra yeni pazarlara ihraç edilerek ekonomik büyümenin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kamuda tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere odaklanacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat ve kamu istihdamı gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atılacak. Bu adımların vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağına dikkat çeken Erdoğan, ekonomi yönetimini bu konuda gerekli çalışmaları yapmak üzere talimatlandırdığını belirtti.

Erdoğan, ekonomi programlarının kararlılıkla uygulandığını belirterek,

"Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra ihtiyaç duyulan beceri ve etkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız"

dedi.

Enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, doğru politikalarla enflasyonu tek hane rakamlara düşürmekte kararlı olduklarını ifade etti. Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için ekonomide yapısal reformlara ağırlık vereceklerini ve popülizme meyletmediklerini belirtti.

Dış ticaret dengesinin önemli ölçüde iyileştiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cari denge rakamlarının olumlu seyrettiğini ve turizm gelirlerinin rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Erdoğan,

"Ülkemizin risk primi 700 baz puan seviyelerinden 290 baz puan seviyesine geriledi. Risk primimiz daha da düşecek"

şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığına vurgu yapıldı. Ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiği belirtilirken, yapılan reformların ülke ekonomisine olan güveni artırdığı ifade edildi.