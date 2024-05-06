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Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı

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Gaziantep'te, 15 Temmuz durağından geçen bir tramvay üzerine yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli tramvayın üst kısmına düştü.

Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı mask
Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı
Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı
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Gaziantep'te, 15 Temmuz durağından geçen bir tramvay üzerine yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli tramvayın üst kısmına düştü.

Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı

Bu olayın etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi. Neyse ki, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı

Tramvayda bulunan yolcular, yaşanan bu tehlikeli anlarda büyük bir panik yaşadı. Ancak, olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların güvenliği için hızlı bir şekilde müdahale edilmesiyle, durum kontrol altına alındı.

Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Tramvay seferlerinin normal seyrinde devam ettiği bildirilirken, olayın etkisiyle kısa süreli bir kesinti yaşandı. Gaziantep halkı, bu tür doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep, tramvay, Yıldırım, elektrik teli, itfaiye, Tramvay seferleri, yangın

06 May 2024 - 21:07 - Gündem

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