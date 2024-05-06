Tramvayın üzerine yıldırım düştü: Hafif çaplı yangın çıktı

Gaziantep'te, 15 Temmuz durağından geçen bir tramvay üzerine yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli tramvayın üst kısmına düştü.
Bu olayın etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi. Neyse ki, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Tramvayda bulunan yolcular, yaşanan bu tehlikeli anlarda büyük bir panik yaşadı. Ancak, olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların güvenliği için hızlı bir şekilde müdahale edilmesiyle, durum kontrol altına alındı.
Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Tramvay seferlerinin normal seyrinde devam ettiği bildirilirken, olayın etkisiyle kısa süreli bir kesinti yaşandı. Gaziantep halkı, bu tür doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.