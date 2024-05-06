Benzin ve motorine indirim mi geliyor?

Son dönemde artan ekonomik maliyetler ve döviz kurundaki hareketlenmeler petrol fiyatlarını da hareketlendiriyor. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının gündemdeki önemini korurken, edinilen bilgilere göre, Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim gelmesi bekleniyor.

Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da bir indirim potansiyeli yaratıyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek indirim, vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir mali rahatlama sağlayacak.

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle, olası bir indirimin miktarı ve zamanlaması, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir.

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

Türkiye'de günlük ortalama benzin ve motorin satışı

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19,7 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 51,8 milyon litre seviyesinde bulunuyor.