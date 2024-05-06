Sarımiye Camii, Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Sarımiye Camii, geçtiğimiz asrın felaketinde hasar almıştı. Ancak, yapılan restore çalışmaları sonucunda camii eski ihtişamına kavuştu ve ibadete açıldı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restore işlemleri, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kuruluşunun 100. Yılı" temasıyla 06-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve il protokolü de katıldı.

Depremin etkisiyle Hatay'da birçok eser zarar görmüş, ancak bu tarihi caminin restore edilmesiyle önemli bir adım atılmış oldu. Vali Masatlı, yaşanan depremde ilin ciddi yaralar aldığını ve bu yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, Sarımiye Camii gibi önemli kültürel değerlerin yeniden ibadete açılması, şehrin tarihine ve kimliğine önemli bir katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı