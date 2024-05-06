Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Operasyonda, 37 yaşındaki Ö.N. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1,32 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde karşılığı elde edilen 7 paket sigara, 300 TL nakit para, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri operasyonlarını sürdürürken, sokak satıcılarının ağlarını deşifre etmek ve uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı