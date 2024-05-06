- Gündem

Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı mask
Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Operasyonda, 37 yaşındaki Ö.N. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1,32 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde karşılığı elde edilen 7 paket sigara, 300 TL nakit para, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri operasyonlarını sürdürürken, sokak satıcılarının ağlarını deşifre etmek ve uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri emniyet müdürlüğü, sokak satıcıları, operasyon, Şüpheli, gözaltı, Tutuklama, Kayseri, uyuşturucu madde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

06 May 2024 - 20:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL