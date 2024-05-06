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Silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs sabahında gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili olarak Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 adet tabanca da ele geçirildi.

Silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şahısların kimlikleri Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. olarak açıklandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik güçlerinin şüphelilerin bağlantılarını ve olayın sebebini araştırdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 May 2024 - 20:46 - Gündem

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