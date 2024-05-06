Silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.
Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs sabahında gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili olarak Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 adet tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların kimlikleri Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. olarak açıklandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik güçlerinin şüphelilerin bağlantılarını ve olayın sebebini araştırdığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.