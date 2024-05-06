Fındık kurdu tehlikesi: Üreticilere mücadele için çağrı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık üreticilerini, fındık kurdu zararına karşı tedbir almaları ve ilaç uygulamalarını hızlı bir şekilde tamamlamaları konusunda uyardı.

Fındıkta kahverengi kokarcanın ardından fındık kurdu tehlikesine dikkat çeken Sağlam, fındık üretiminde ciddi verim kayıplarına neden olan bu zararlıyla etkili bir mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Fındık kurdu zararının meyvelerde ciddi tahribata yol açtığını belirten Sağlam, bir çift fındık kurdu ergininin yaklaşık 200 meyveye zarar verebileceğini ifade etti. Meyvelerdeki zararın önce sarı, sonra da kara karamuk adı verilen zarar şekilleriyle kendini gösterdiğini aktaran Sağlam, üreticilerin bu zararlıya karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Özellikle fındık kurdu ve kokarca görülen bahçelerde etkili bir mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyen Sağlam, kimyasal mücadelede uygun zamanın belirlenmesi ve ilaçlama tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, fındık kurdu popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde ikinci bir ilaçlama yapılmasının da önemine değindi.

Sağlam, fındık üreticilerinin mücadeleye en kısa sürede başlamaları gerektiğini ve ilaç uygulamalarını 1 hafta ila 10 gün içinde tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Bu süreçte kullanılacak olan bitki koruma ürünlerinin yetkili bayilerden temin edilmesi ve ilaçlama işlemlerinin yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, fındık kurdu ilaçlamaları sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması ve uygulamaların arıların uçuş saatlerinde yapılmaması konusunda da üreticilere uyarılarda bulunan Sağlam, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, detaylı bilgi almak ve doğru mücadele stratejileri hakkında yönlendirme almak için üreticilerin il/ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı