Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detaylarına göre, İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay ile büfeci eşi Adem Çay, boşanma sürecinde oldukları için ayrı yaşamaya başlamışlardı. Saadet Çay'ı silahla tehdit eden ve son kez görmek istediğini söyleyen Adem Çay, eşiyle buluşmak için çağrıda bulundu. Ancak buluşma esnasında tartışma çıktı ve Saadet Çay silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Çay'ın, daha önce işlediği 19 suç kaydı bulunuyordu. Adem Çay, nöbetçi mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı