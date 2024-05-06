- Gündem

Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı mask
Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Olayın detaylarına göre, İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay ile büfeci eşi Adem Çay, boşanma sürecinde oldukları için ayrı yaşamaya başlamışlardı. Saadet Çay'ı silahla tehdit eden ve son kez görmek istediğini söyleyen Adem Çay, eşiyle buluşmak için çağrıda bulundu. Ancak buluşma esnasında tartışma çıktı ve Saadet Çay silahla vurularak hayatını kaybetti.

Öğretmen eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Çay'ın, daha önce işlediği 19 suç kaydı bulunuyordu. Adem Çay, nöbetçi mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, İlkadım, boşanma aşaması, İngilizce öğretmeni, Tutuklama, suç kaydı, Saadet Çay, Adem Çay, Polis

06 May 2024 - 20:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL