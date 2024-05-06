31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Türkiye genelinde 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Seçimlerde, yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için vatandaşlar sandık başına gitmişti. Yapılan sayımların ardından, Türkiye'nin dört bir yanında kazanan adaylar kesin olarak netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada,

"31 Mart 2024 günü yapılan seçimlerin 207 bin sandıkta 61 milyon kayıtlı seçmenle seçimlere gidildi. Seçim sürecinde tüm veriler takvimde öngörülen tarihlerde siyasi partilerle paylaşıldı"

dedi.

SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ YERLER

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecek.

PARTİLERİN KAZANDIĞI BELEDİYELERİN SAYISI

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşti. 51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazandı.

İLÇE VE 7 BELDEDE SEÇİM İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazandı.

316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İyi Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2'de bağımsız aday belediye başkanlığını kazandı.