Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü, aracı kenara çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürdü. Neyse ki, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı