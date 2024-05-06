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Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü mask
Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sürücü, aracı kenara çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürdü. Neyse ki, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 May 2024 - 20:22 - Asayiş

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