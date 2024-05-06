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Midesinden 100 kapsülde 729 gram uyuşturucu çıktı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın midesinden çıkan 100 kapsülde toplam 729 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Midesinden 100 kapsülde 729 gram uyuşturucu çıktı mask
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın midesinden çıkan 100 kapsülde toplam 729 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Midesinden 100 kapsülde 729 gram uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geleceğini tespit etti. Şahsı takibe alan ekipler, yerini tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan ultrason çekimi ile şahsın midesinde çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şahsın midesinden çıkarılan 100 adet kapsülün içerisinde 729 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 May 2024 - 20:10 - Gündem

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