Firari eski emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, firari eski emniyet müdürü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip yöntemleriyle şehirde bulunduğu tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç edilmiş eski emniyet müdürü A.K.'yi (42) izlemeye aldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda A.K., araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan A.K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Firari olarak aranan ve 2021 yılından beri polis tarafından izlenen A.K.'nin yakalanması, emniyet güçlerinin kararlı çalışmalarının bir ürünü olarak değerlendirildi.

A.K.'nin yakalanmasıyla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması adına yürütülen bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı. A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adalet önüne çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı