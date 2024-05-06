Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçe merkezinde sağanak yağış yaşanırken, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, mayıs ayında böyle bir durum görenleri şaşırttı.

Meteoroloji verilerine göre, yağışlı hava çarşamba akşamına kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek ve dikkatli olmalarını gerektirecek. Karayolu ulaşımında olası aksamaların yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yüksekova ilçesinde mayıs ayında yaşanan bu olağanüstü hava durumu, bölgenin ikliminin değişkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların gerekli tedbirleri alarak, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı