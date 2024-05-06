06 May 2024 - 19:56- Gündem G:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı mask
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçe merkezinde sağanak yağış yaşanırken, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, mayıs ayında böyle bir durum görenleri şaşırttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Meteoroloji verilerine göre, yağışlı hava çarşamba akşamına kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek ve dikkatli olmalarını gerektirecek. Karayolu ulaşımında olası aksamaların yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Yüksekova ilçesinde mayıs ayında yaşanan bu olağanüstü hava durumu, bölgenin ikliminin değişkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların gerekli tedbirleri alarak, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hakkâri, Yüksekova, Yağış, kar yağışı, meteoroloji, uyarı

06 May 2024 - 19:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL