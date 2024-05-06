İskenderun'un tarihi yapılarından Catoni'nin konağı yangında zarar gördü

Hatay, İskenderun'un tarihi yapılarından biri olan ve yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Catoni'nin Konağı adlı bina, dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük zarar gördü.

İskenderun ilçesinin Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan ve bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan bu tarihi yapı, yangın nedeniyle adeta küle döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarına başladılar.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının sebebini titizlikle araştırdıklarını belirtti. Ayrıca, söz konusu binanın ve bulunduğu arazinin tescil amacı dışında herhangi bir kullanımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yangının neden çıktığı ve binanın ne şekilde tahrip olduğu konusunda detaylı bir inceleme yapılıyor. Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren bu tür olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı