Yeni kaymakamlardan Vali Yazıcı’ya ziyaret

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kaymakam Refiki olarak görev yapmaktayken Malatya’nın Hekimhan ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Cesur ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde Koordinatör Kaymakam olarak görev yapmaktayken Malatya’nın Kale ilçesine atanan Kaymakam Ceyhun Denli, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Yeni atanan kaymakamlarla bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, kaymakamların Malatya’da görev yapacakları süre içerisinde başarılı işlere imza atacağına yürekten inandığını belirterek, yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Hekimhan Kaymakamı İbrahim Cesur ve Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Vali Ersin Yazıcı’ya kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Bülten