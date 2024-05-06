- Asayiş

Bir evde 5 ceset bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kilis’te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu.

Bir evde 5 ceset bulundu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan 5 kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
# Kilis, asayiş, sağlık

06 May 2024 - 18:01 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL