Bir evde 5 ceset bulundu

Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan 5 kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.