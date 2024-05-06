Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Camii açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Vakıf Haftası 100’üncü Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, bu yılki Vakıf Haftası'nı yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ettiğini, hem haftanın hem de açılışını yaptıkları vakıf kültür varlıklarının Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Yeni Camii’nin yapımını üstlenen iş insanı Bayram Kızılaslan’a ödülünü takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Bayram Kızılaslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteği ile şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Allah kendisinden razı olsun diyorum”

dedi.

“MALATYA YENİ CAMİİ'NİN TÜM YAPIM MASRAFLARINI ÜSTLENDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Camii ve yapımını üstlenen İş Adamı Bayram Kızılaslan hakkında bazı açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir. Vakıf Haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliğinin yanı sıra hayırseverliği ile de maruf olan Bayram Kızılaslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteği ile şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Allah kendisinden razı olsun diyorum. Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf medeniyetimizin oluşumunda, sürdürülmesinde, muhafazasında emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intihal eden vakıf insanlarımızı ve hayırseverlerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

SÖĞÜTLÜ CAMİİ İÇİN DE FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Abdurrahman Babacan’ın açıklamalarına göre Bayram Kızılaslan Yeni Camii ile birlikte Söğütlü Camii için de finansman sağlayacak. Söğütlü Camii hakkındaki son gelişmeler için haber linki:

https://www.busabahmalatya.com/haber/20072210/malatya-milletvekili-mujdeyi-verdi-o-cami-yerinde-yapilacak





Kaynak: İHA