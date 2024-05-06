06 May 2024 - 17:30 - Gündem

Vali Yazıcı’dan Hıdırellez mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Hıdırellez Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yazıcı yayımladığı mesajda, “Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de yazın başlangıcı olarak görülen 5-6 Mayıs Hıdırellez Günü, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir” dedi.