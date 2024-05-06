Vali Yazıcı’dan Hıdırellez mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Hıdırellez Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yazıcı yayımladığı mesajda,
“Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de yazın başlangıcı olarak görülen 5-6 Mayıs Hıdırellez Günü, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir”
dedi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı bugünün yaşatılması gereken önemli miraslardan olduğunu söyleyerek,
“Milletleri ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur şüphesiz ki kültürdür. Dünya barışına katkı sağlayan, geleneklerimiz arasında yer alan, geçmişi, Mezopotamya ve Orta Asya’ya kadar uzanan bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır”
şeklinde konuştu.
“HUZURUMUZUN ARTMASINA VESİLE OLMAKTADIR”
Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Kadim tarihimiz boyunca kültürel zenginliğini koruyarak günümüze aktaran milletimiz, Hıdırellez Bayramını da barışın, dostluğun, kardeşliğin imgesi olarak kabul etmiş, sosyal faaliyetler ve gelenekler ekseninde yüzyıllardır kutlaya gelmiştir. Dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutlanmakta olan Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da barışın ve dostluğun hâkim olduğu güzel günlere vesile olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.