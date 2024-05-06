6 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmmihan Uyan’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Birsin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Turan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Demirci’nin taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Gökağaç Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hasan Hüseyin Çopur’un taziye adresi: Gökağaç Mahallesi, Arguvan,
84 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nezahat Akkaya’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.