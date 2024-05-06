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6 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde...

6 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmmihan Uyan’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Birsin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Turan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Demirci’nin taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Gökağaç Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hasan Hüseyin Çopur’un taziye adresi: Gökağaç Mahallesi, Arguvan,
84 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nezahat Akkaya’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.”
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06 May 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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