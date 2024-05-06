Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yaz tatilinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırırken, Bakanlık önümüzdeki eğitim yılının başlayacağı tarihi de duyurdu. İşte, okulların kapanış tarihi ve diğer bilgiler…

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki okulların yaz tatili ve yeni eğitim yılı başlangıç tarihlerini açıkladı. Buna göre, öğrenciler ve veliler için merakla beklenen tatil ve yeni dönem başlangıç tarihleri netlik kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacağını duyurdu. Bakanlık bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını, önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacağını bildirdi.

2023-2024 yılının birinci dönem ara tatili 13 Kasım- 17 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci yarıyıl tatili ise 22 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasına denk geldi.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başla ve İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapıldı.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi