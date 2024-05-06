Malatyalılar en çok hangi cep telefonlarını alıyor?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonları, son zamanlarda özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar cep telefonu alırken ismine ve markasına bakıyor. Farklı özelliklerine göre ve kullanım alanlarına göre telefon tercihleri de değişiyor. Peki Malatya’da en çok hangi marka cep telefonları tercih ediliyor? Detaylar haberimizde…
Malatyalıların genellikle Redmi grubu cep telefonlarını tercih ettiğini belirten telefoncu esnafı Adem Korkmaz,
”Bizde her çeşit cep telefonu mevcut ve hemen hemen her çeşit telefon satılıyor. Ama özellikle Samsung, Redmi, iPhone tercih ediliyor. Malatyalılar genellikle Redmi grubu telefonları alıyorlar. Hafıza ve RAM gibi özelliklerine bakıyorlar. Şu an satışlar durgun, piyasada bir hareketlilik yok. Bizde vatandaşlara genellikle Redmi ve Samsung gibi modelleri öneriyoruz. Vatandaşlar telefon alırken güvendikleri ve bildikleri esnaflardan alışveriş yapsınlar”
şeklinde konuştu.
“KALİTE TESADÜF DEĞİL BENCE”
Malatyalıların genellikle cep telefonu alırken kamerasının özelliklerine baktığını ifade eden Emre Aslan isimli telefoncu esnafı ise,
“Malatya’da genellikle iPhone ve Xiaomi tercih ediliyor. Öğrenciler RAM’i yüksek olduğundan dolayı genellikle oyun oynamak için Xiaomi modellerini tercih ediyorlar. Muhasebeciler bilgilerini saklamak için yüksek GB’li, RAM’i yüksek telefonları tercih ediyorlar. Malatya’da en çok İphone tercih ediliyor zaten Malatya’nın genelinde iPhone 11 ve üzeri var. Bende en çok vatandaşlara iPhone markasını öneriyorum. Kalite tesadüf değil bence”
ifadelerine yer verdi.
“FATURASI VE KUTUSUNA DA DİKKAT EDİLMELİ”
Vatandaşların cep telefonu alırken garanti belgesine dikkat etmeleri gerektiğin kaydeden telefoncu esnafı Erdal Polat,
“Malatya’da en çok tercih edilen telefonlarda iPhone 1’inci sırada. Xiaomi 2’nci sırada daha sonra Samsung ve Huawei geliyor. Vatandaşlar iPhone’u isminden dolayı alıyor. Xiaomi’de şarj ve kamera özelliği, hafıza özelliği biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyor. Samsung’da zaten kendisini ispatlamış firma olarak. Vatandaş telefon alırken birinci sırada muhatabına bakmalı, güvendiği, bildiği bir esnaftan almalı. Her yerde telefon alınmaz çünkü bayağı sıkıntılı bir iş. İkinci sırada garanti önemli. Ayrıca faturası ve kutusuna da dikkat edilmeli. Şu an telefon satışları hiç iyi değil. Depremden önce Malatya’da belki 300 dükkân vardı, şu an 900’e katlandı. Depremden önce birçok esnafın yanında ortakları vardı, depremle birlikte herkes kendi işini kurdu. Şu an Malatya’da telefonculuk yapılan 900 konteyner vardır. Bunun da bir önleminin olması lazım”
diye konuştu.
“KOLAY KOLAY ARIZA VEREN BİR CİHAZ DEĞİL”
Malatya’da cep telefonu satışının düşük olduğunu vurgu yapan Refik Beçet isimli telefoncu esnafı ise,
“Malatya’da en çok Xiaomi grubu telefonlar tercih ediliyor. İşlemcisinden dolayı, oyun oynamak isteyenler daha iyi, hızlı ve seri olduğu için Xiaomi grubunu tercih ediyorlar. Biz esnaf olarak Samsung öneriyoruz, Kolay kolay arıza vermeyen bir cihaz. İşlemcisi yavaş olabilir ama daha uzun ömürlü. Xiaomi uzun ömürlü bir cihaz değil. Vatandaş telefon alırken işlemcisine bakmalı her şey işlemcide bitiyor. Samsung grubu, işlemcileri kolay kolay arıza veren bir cihaz değil. Xiaomi telefonlarda sürekli oyun oynadıkları, cihazı yordukları için işlemcisi sürekli arıza veriyor. Telefonu, telefon olarak kullansalar kolay kolay arıza vermez. Malatya’da telefon satışı yok. Vatandaşın ekonomik gücünden dolayı telefon satışı yok denecek kadar az. Telefon alacaklar genelde hep 2’nci el cihazlara yöneliyorlar”
ifadelerini kullandı.
“KALİTE ÖVÜLMEZ GÖSTERİLİR”
Malatya’da değer kaybetmediği için en çok iPhone telefonların tercih edildiğini kaydeden telefoncu esnafı Berat Taştan,
“Malatya’da en çok iPhone tercih ediliyor. Çünkü kullandığın cihaz hiçbir şekilde değer kaybetmiyor. Bugün alıyorsun, yarın neredeyse aynı fiyata satıyorsun. Diğer telefonlarda ister istemez zararın oluyor ama iPhone da zarar olmuyor hatta kâra geçen insanlar bile var. Vatandaş 16 bine alıyor biz ondan geri 30 bin liraya alıyoruz. Ben esnaf olarak vatandaşlara 3 markadan başkasını önermiyorum. Samsung, Xiaomi ve iPhone. Bunları öneriyoruz diğerlerini çok önermiyoruz. Bu markaları önermemizin nedeni de kalite. Kalite övülmez gösterilir. Malatya’da telefon satışları durgun ama buna da şükür. Telefon alacak vatandaşlar özellikle hafıza, RAM ve işlemcisine dikkat etsinler”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.