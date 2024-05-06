06 May 2024 - 16:04 - Teknoloji

Malatyalılar en çok hangi cep telefonlarını alıyor?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonları, son zamanlarda özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar cep telefonu alırken ismine ve markasına bakıyor. Farklı özelliklerine göre ve kullanım alanlarına göre telefon tercihleri de değişiyor. Peki Malatya’da en çok hangi marka cep telefonları tercih ediliyor? Detaylar haberimizde…