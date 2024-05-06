Vefat eden eşinin ardından kitap yazdı Gelirini hayır kurumuna bağışlayacak

Eşini çok seven İsmail Erdoğan, yaşadığı mutlu yılların gelecek nesillere de aktarılması adına kitap yazmaya karar verdi. ‘Engin’e uçurdum Gönül kuşumu’ adını verdiği kitabının ilk baskısını yapan Erdoğan, “Onun ardından bir şeyler yapmak ve ona olan bağlılığımı göstermek için hatıralarımızı yazarak bir kitap haline getirmeye karar verdim. Bunu yaparken kızlarımla da konuştum. Onların da rıza ve görüşlerini alarak kitabımı şekillendirdim. 3 ay gibi bir sürede kitabımı yazdım ve daha sonra bir kitapevinde bastırdım” dedi.

“BEN DE EN İYİ BİLDİĞİM İŞİ YAPTIM”

Yazdığı kitabının daha çok kadınlar tarafından okunmasını isteyen Erdoğan, “Kitabımın içerisinde bağlılık var, sevgi var, hüzün var, yaşadığımız çok acı olaylar var, tatlı hatıralarımız var. Bir insan öldüğü zaman bedenen aramızdan ayrılıyor. Onun hatıralarını yaşatmak, onu içinde tutmak, onunla birlikte yaşıyormuş gibi olmak için de bir şeyler lazımdı. Ben de en iyi bildiğim işi yaptım. Eşimin adına da böyle bir şey yaptım. Kitabımız internet sitelerinde satılıyor” şeklinde konuştu.

Kitabının satışından elde ettiği tüm geliri de hayır kurumuna bağışlama kararı aldığını da ifade eden Erdoğan, “Kitabımdan ettiğim bütün geliri bir kuruşuna dahi dokunmadan Yetimler Kervanı Yardımlaşma Derneği’ne bağışlıyorum. Hem yetimlerimize fayda olsun, hem de rahmetli eşimin ruhu şad olsun” dedi.

Eşinin de yaşamdayken hayır işlerine önem verdiğini kaydeden Erdoğan, kitabının ikinci ve üçüncü baskısını da yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ise Yazar Erdoğan’a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek “Kendisine buradan teşekkür ediyorum vefalı ve çok kıymetli bir davranış yetimler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı