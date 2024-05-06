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Katliam gibi kaza! 8 ölü 10 yaralı! Tır minibüsü biçti

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza! 8 ölü 10 yaralı! Tır minibüsü biçti mask
Katliam gibi kaza! 8 ölü 10 yaralı! Tır minibüsü biçti
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza! 8 ölü 10 yaralı! Tır minibüsü biçti

Kaza Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kaza! 8 ölü 10 yaralı! Tır minibüsü biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 14:12 Gaziantep- Gündem

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