Ligin en başarılı dış saha takımı

Trendyol 1. Lig’de geçtiğimiz hafta Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Göztepe, 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte sezonu lider olarak bitirme ihtimalini güçlendirirken, dış sahada gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ligde oynadığı 17 deplasman müsabakasında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla ligin en iyi takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. İzmir ekibini bu alanda 32 puan toplayan Eyüpspor takip ediyor.

GÖZTEPE, KUTLAMALARA HAZIRLANIYOR

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Bodrumspor’u konuk edecek olan Göztepe, müsabaka sonrasında dev bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği organizasyonda Gürsel Aksel Stadyumu’nun tıklım tıklım olması beklenirken, Göztepe’yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını seslendiren usta sanatçı Levent Yüsel’in de katılım sağlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı