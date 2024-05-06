O takım için kabus gibi bir sezon

Trendyol 1. Lig’de son galibiyetini Şubat 2024’te elde eden Altay, o müsabakadan sonra çıktığı 9 maçı da kaybederek uzun bir mağlubiyet serisine imza attı.

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor’a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini ise Şubat 2024’te oynanan Giresunspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte sular da durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silindi. Böylece İzmir ekibinin, FIFA tarafından da bu sezon toplam 9 puanı silinmiş oldu. 600 milyon TL’yi aşkın borcu bulunan Altay’da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir yol çizeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, gelecek hafta oynanacak son lig maçından sonra birçok oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme fırsatı yakalamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı