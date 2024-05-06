O takım için kabus gibi bir sezon

Trendyol 1. Lig’de son galibiyetini Şubat 2024’te elde eden Altay, o müsabakadan sonra çıktığı 9 maçı da kaybederek uzun bir mağlubiyet serisine imza attı.
Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor’a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini ise Şubat 2024’te oynanan Giresunspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte sular da durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silindi. Böylece İzmir ekibinin, FIFA tarafından da bu sezon toplam 9 puanı silinmiş oldu. 600 milyon TL’yi aşkın borcu bulunan Altay’da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir yol çizeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, gelecek hafta oynanacak son lig maçından sonra birçok oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.
Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme fırsatı yakalamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.