O maçın VAR'ı Daniel Schlager oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Konyaspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.
Konyaspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oturacak. AVAR'da da Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.