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O maçın VAR'ı Daniel Schlager oldu

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.

O maçın VAR'ı Daniel Schlager oldu mask
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Konyaspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.

O maçın VAR'ı Daniel Schlager oldu

Konyaspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oturacak. AVAR'da da Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak görev yapacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 14:08 - Spor

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