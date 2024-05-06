Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında yarın 20.30’da MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN

Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30’da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı