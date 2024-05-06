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Ağbaba: Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi

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Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 31 Mayıs yerel seçimlerde Arguvan Belediye Başkanlığına seçilen Ersoy Eren’i makamında ziyaret etti. İlk önce Arguvan CHP İlçe Örgütünü ziyaret eden milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya İl Başkanlığı yöneticilerini daha sonra Arguvan Belediye Binasına gelerek Ersoy Eren’e ve belediye çalışanlarına ziyarette bulundu.

Ağbaba Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi malatya haber mask
Ağbaba Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi malatya haber
Ağbaba Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi malatya haber
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Milletvekili Ağbaba Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’i ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ağbaba, “Haksızlıklarla, iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi. Bunları duymazdan geldik. Arguvan’da kardeşliğin, barışın ve sevginin kazanması için mücadele ettik. Öyle de oldu” diyerek CHP’ye destek olan Arguvanlılara da teşekkür etti.

Ağbaba: Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi

“KENDİSİNİN DESTEKLERİYLE DAHA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIZ”

Belediye binası önünde Arguvanlıların ilgisiyle karşılaşan Ağbaba belediye başkanı Ersoy Eren’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ağbaba: Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi

Ağbaba’ya seçim sürecinde ve öncesinde Arguvan’a vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren,

 “Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. İlçe örgütümüz ve Arguvanlıların desteği ile Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimi kazandık. Biz seçim süreci boyunca milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın çok büyük desteğini gördük. İl yönetimimiz ve kadınlarımız, gençlerimizde aynı şekilde büyük emek harcadılar. Kendilerine Arguvan adına teşekkür ediyorum. Milletvekilimizin desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Arguvan’a gönül bağı olan vekilimiz geçmiş yıllarda da ilçemize önemli hizmetler yaptı. Artık beraber kendisinin destekleriyle daha güzellerini yapacağız”

dedi.

Ağbaba: Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi

“SEÇİMDEN ÖNCE NE SÖZ VERİLDİYSE HEPSİ HIZLICA GERÇEKLEŞECEK”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, önemli projeleri, festivalleri Arguvan’da hayata geçireceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Çok zor şartlarda bir seçim süreci yaşadı Arguvan. Haksızlıklarla, iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi. Bunları duymazdan geldik. Arguvan’da kardeşliğin, barışın ve sevginin kazanması için mücadele ettik. Öyle de oldu. Arguvan içinde partimiz içinde hayırlı oldu. Ersoy Eren yıllarca sivil toplum kuruluşlarının içerisinde olan, kendi köyüne kendi ilçesine hizmet eden bir arkadaşımızdı. Arguvan’ı farklı noktalara taşıyacağına eminiz. Bizlerde hep arkasında olacağız, destekçisi olacağız. Herkes çok iyi bilsin ki Arguvan’a geçmişte ne yapıldıysa emeğimiz vardır. Arguvan’a tüm kapılar hep açıktı, açı olacak. Seçimden önce ne söz verildiyse hepsi hızlıca gerçekleşecek. İlk hizmetimiz ise kadın ve gençlerimize dinlenme merkezi, yaşam alanı yapacağız. Benim yıllardır yapmak istediğim ozanlar sokağı projesini de hızlıca yapacağız. Arguvanlılar uygun görürse türkü festivalinin bir gününü Malatya’da da yapmak istiyorum. 2 gün sürüyorsa 3 gün sürsün ve bir gün Malatya’da olsun. Her yıl olduğu gibi bu sene de festivale maddi manevi her anlamda desteğimiz olacak. Bugüne kadar görülmemiş bir festival yapmak istiyoruz. Çalışmalarına tüm Arguvanlılarla başlayacağız.”
Ağbaba: Haksızlıklarla iftiralarla uğraşılan bir seçim süreciydi
 

Kaynak: BÜLTEN

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06 May 2024 - 13:48 Malatya- Siyaset

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