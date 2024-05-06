İsrail ordusundan Refah’ın doğusuna tahliye emri

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta tüm tepkilere rağmen beklenen kara harekatı için harekete geçti. İsrail basınına göre İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere tahliye emri verdi. İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.
TAHLİYELERİN “GEÇİCİ” OLDUĞU İDDİASI
İsrail ordusu ise Refah'taki tahliyenin “geçici” olduğunu öne sürerek tahliyenin kademeli olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Tahliye çağrılarının broşürler, SMS, telefon aramaları ve Arapça medya yayınları aracılığıyla iletileceği kaydedilen açıklamada, El-Mevasi'deki insani yardım alanının genişletildiği, yeni sahra hastaneleri ve çadırlar kurulduğu, yiyecek, su, ilaç gibi yardımlarının gönderildiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.