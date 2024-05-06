Malatya’nın gururları finale kaldı

Geçtiğimiz hafta Malatya’da düzenlenen il elemelerinde birinci olan Hacı Naciye Ateş Okçuluk Kulübü öğrencileri, ilimizi temsilen Gümüşhane'de düzenlenen bölge müsabakalarında takım halinde derece elde ederek, Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına, 13 ilde 350'ye yakın sporcu katıldı.
Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda 2 gün süren müsabakalarda Hacı Naciye Ateş Okçuluk Kulübü 12’inci sınıf öğrencileri Şehnaz Çetin, Zeynep Uykun ve Mervenur Önat, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele etti.
Beden eğitimi Öğretmeni Sedat Kaya, Türk okçuluğunun, motivasyonu ve konsantrasyonu artıran bir spor olduğuna dikkati çekerek, ilk defa katıldıkları müsabakalarda birinci olarak Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldıklarını söyledi.
Okçulardan Şehnaz Çetin de Mersin’de düzenlenecek olan finallere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, milli sporcu olmayı hedeflediğini aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.