Malatya’da mesleğine aşık bir kadın 'Şoför Nebahat'

Yaklaşık olarak 12 yıl boyunca değişik sektörlerde şoförlük yapan Naime Tekbaş, Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) servis taşımacılığı yaparak erkeklere taş çıkartıyor.
Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 'Şoför Nebahat' lakaplı 44 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor. Yaklaşık 12 yıldır değişik sektörlerde servis şoförlüğü yapan Naime Tekbaş işini severek yaptığını belirterek, şoför olarak doğduğuna inandığını söyledi.
“MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM”
Çevresinde ve iş verenlerinden destek gördüğünü belirten Tekbaş,
“Meslek aşkı olarak bu yola gönül verdim. Mesleğimi çok seviyor şoför olarak doğduğuma inanıyorum. İnandığım yolda da yürümeye gayret ettim ve başardığımı düşünüyorum. Yaklaşık 4 yıl eğitim sektöründe çalıştım bu süreçte tebrik edilerek yönlendirildim ve yoluma ilerleyerek devam ettim“
dedi.
“BÜTÜN BAYANLARA ŞOFÖRLÜK MESLEĞİNİ TAVSİYE EDERİM”
Günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçtiğini kaydeden Naime Tekbaş,
“Mesleğimi bütün bayanlara tavsiye ederim. Bir yıldır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) servis taşımacılığı yapıyorum. Arkadaşlarım tarafından da destekleniyorum. Cinsiyet ayrımına hiç maruz kalmadım. Sabah 06.00’dan evden çıkıyorum işyerine varış saatimiz 07.20 sıraları. Akşam ise 17.30 civarında işyerine gelerek çalışanları evlerine ulaştırıyorum”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.