Mücevher değil elektronik Günden güne popülerleşen akıllı yüzük nedir?

Hayatımıza giren akıllı cihazların yanı sıra birçok özelliği içerisinde barındıran akıllı yüzükler dünya çapında büyük ilgi görüyor. Akıllı saat, akıllı gözlük gibi teknolojik aksesuarların ardından hayatımıza giren akıllı yüzüklerin daha da yaygınlaşacağı düşünülüyor. Akıllı yüzükler boyutuyla da giyilebilir elektronik aksesuarlar bakımından umut vaat ediyor.

AKILLI YÜZÜKLER NELER YAPABİLİYOR?

Gün geçtikçe geliştirilmeye devam eden akıllı yüzükler tıpkı bir yüzük formatında parmağa takılarak rahatça kullanılabiliyor. Nabız, kan ve oksijen değerleri, kalp atış hızı, uyku durumu, vücut sıcaklığı gibi sağlık yönünden takipleri yapabilen bu cihazlar, oldukça minimalize edilmiş durumda. Parmağa takılan bu yüzükler telefona bağlandığı gibi uyku kalitesini ve sağlık istatistiklerini ölçüp anlık olarak bu değerleri cep telefonundan takip etmeyi sağlıyor.

Birçok markanın akıllı yüzüğü piyasaya sürülse de her modelin farklı özellikleri bulunuyor. Spor için tasarlanan bazı modeller akıllı saatler ile senkronize olarak çalışıyor ve tüm ölçümleri anlık olarak yapabiliyor. Bazı modellere ise namaz vakti hatırlatıcısı ve tespih çekme fonksiyonları dahi eklenmiş durumda.

NFC teknolojisi sayesinde banka kartına veya telefona ihtiyaç duyulmadan ödeme yapılabilen bazı yüzükler de bulunuyor. Samsung ve Apple’ın hali hazırda projeleri arasında bu yüzükleri geliştirmek, daha işlevli hale getirmek olduğu da dikkat çekiyor.

Açıklamalara göre akıllı saat ve akıllı gözlük sonrasında piyasaya sürülen bu teknolojik cihazlar 2024’ün sonlarına doğru daha da popüler hale gelecek. Büyük markaların ürettikleri akıllı yüzükler ise birçok teknoloji sever tarafından merakla takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi