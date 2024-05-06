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Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi

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Günler öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Malatya’da, yüksek kesimler beyaza büründü. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi malatya haber mask
Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi malatya haber
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer yerini kara bıraktı. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunurken, yağışların aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti..

Mayıs ayında Malatya’ya kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 10:05 Malatya- Gündem

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