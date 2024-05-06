Sıtmapınarı'nda yaşayan vatandaş ne yapacak?

Deprem bölgesinde Aile Sağlığı Merkezleri’nde önemli ölçüde eksikliklerin olduğunu söyleyen AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Malatya’da 30 bin nüfuslu Sıtmapınar’ı Aile Sağlığı Merkezi’nin güçlendirme çalışmaları için bir süre devre dışı bırakıldığını, bunun yerine 5 konteyner tahsis edilerek çalışmalara buradan devam edileceğini ifade etti.

30 BİNE YAKIN NÜFUS NE YAPACAK?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Malatya'da kayıtlı nüfusu en yüksek olduğu Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasında güçlendirme yapılacağı belirtildi. 6 Şubat depremi sonrasında bu ASM’nin önce güvenli olmadığı raporlanmış, geçtiğimiz yaz aylarında da tekrar kullanıma açılmıştı. AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Malatya'nın en fazla kayıtlı nüfus potansiyeline sahip olan Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılacak ASM’ye en az 15 konteyner gerektiğini ancak tahsis edilebilecek adedin 5 olarak açıklandığını söyledi. Nehir,

“ASM’nin kullanılmaz halde olduğu ve acilen güçlendirilecek ölçüde hasarlı olduğu aşikarsa neden bu ASM kullanıma açıldı. Daha sonra neden tekrar tetkik yapılma gereği görüldü. Yapılan kontrollerde sağlam olmadığı, acilen güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı, hadi bunu da anlayabiliyoruz. Peki bu ASM’ye bağlı 30 bine yakın nüfus ne yapacak?”

dedi.

“VATANDAŞLAR KISITLI HİZMET ALACAK”

Malatya Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi'ne 30 bine yaklaşan kayıtlı nüfus bulunduğunu vurgulayan Dr. Nehir, Malatya'nın en çok nüfus potansiyeline sahip aile sağlığı merkezi olan bu ASM’den vatandaşların kısıtlı hizmet alacağını belirterek bu plansızlığın acilen düzeltilmesini talep ettiklerini söyledi. Nehir,

“Aile sağlığı biriminin hizmet verdiği bu aile sağlığı merkezinin hizmet veremez halde olacağı için Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile sağlığı merkezinin bahçesine konteynerler kurulacağı söylendi. Fakat şu aşikar ki bu potansiyeli kurulacak 5 adet konteyner karşılayamaz. ASM’nin nüfusuna ve potansiyeline bakıldığında en az 15 konteyner kurulmalı. Aksi halde ileride doğabilecek bir aksaklıkta da Aile Hekimi sorumlu tutulur. Bu sorun ancak alternatif bir binayı, yapıyı yer göstermekle çözülür. 11 doktorun hizmet verdiği bir ASM bir anda 3 doktorun hizmet verebileceği konteynere dönüştürülmemeli”

açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN