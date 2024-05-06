Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var

Malatya- Ankara karayolu Cafana Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan M.N.T. (31) idaresindeki 44 AEV 436 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.M.T. (27) hafif şekilde yaralandı.
Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesi mevkii D-850 karayolu üzerinde meydana gelen diğer bir kazada ise Hekimhan istikametinden gelen Z.Ş. (49) yönetimindeki 44 ACH 829 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Her iki kazada da yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.