- Asayiş

Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var

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 Malatya’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var malatya haber mask
Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var malatya haber
Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var malatya haber
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Malatya- Ankara karayolu Cafana Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan M.N.T. (31) idaresindeki 44 AEV 436 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.M.T. (27) hafif şekilde yaralandı.

Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var

Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesi mevkii D-850 karayolu üzerinde meydana gelen diğer bir kazada ise Hekimhan istikametinden gelen Z.Ş. (49) yönetimindeki 44 ACH 829 plakalı  araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var

Her iki kazada da yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya güne kaza haberleriyle başladı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 09:48 Malatya- Asayiş

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