Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bağdüz Mahallesi Ve Sıra Söğütler Mahallesine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Beyazkışlakçı Köyü’ne,

Yarın 01.00 ila 06.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Narköy Köyü, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çavdarlı Köyü, Bağlar Mevkii, Karşıyaka Mevkii, Merkez Mevkii, Çayırlı Köyü, Çayır Mevkii, Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Orta Mahallesi, Yukarı Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Konaklı Beldesi, Hüyük Mahallesi, Yarhisar Köyü bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.