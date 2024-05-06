- Gündem

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek mask
Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek
Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

“Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bağdüz Mahallesi Ve Sıra Söğütler Mahallesine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Beyazkışlakçı Köyü’ne,

Yarın 01.00 ila 06.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Narköy Köyü, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çavdarlı Köyü, Bağlar Mevkii, Karşıyaka Mevkii, Merkez Mevkii, Çayırlı Köyü, Çayır Mevkii, Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Orta Mahallesi, Yukarı Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Konaklı Beldesi, Hüyük Mahallesi, Yarhisar Köyü bölgelerine,

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde’de yarın Bor Çamardı Merkez bölgeleri etkilenecek

# Elektrik kesintisi, niğde elektrik kesintisi, son dakika, Niğde, son dakika niğde, son dakika elektrik kesintisi

06 May 2024 - 09:45 Niğde- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL