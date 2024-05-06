Malatya kayısısını bekleyen 2 tehlike

Bu yıl zirai don nedeniyle kayısı ağaçları kısmi olarak etkilenirken, yağışlarla bilirlikte zirai dolu ve çil tehlikesi de ortaya çıktı. Şimdilerde üreticiler kayısıları için nasıl bir tedbir alacağı merak konusu olurken, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tarımsal üretimde doğal afetlere bağlı olarak hiçbir zaman tehlikenin geçmeyeceğini dile getiren ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, her dönem mutlaka bir riskin olabileceğini söyledi.

“MAYIS AYI YAĞIŞLARININ YOĞUN YAŞANDIĞI BİR DÖNEM”

Zirai donun ciddi olarak Malatya’yı etkilemediğini belirten Çiçek,

“İçinde bulunduğumuz dönemde kayısı için zirai don tehlikesi görünmüyor ama zirai doluyla ilgili sıkıntılarımız var. Bundan sonra en çok beklediğimiz kayısı için risklerden birisi zirai dolu riski. Bir başkası daha mayıs ayı içerisinde biliyorsunuz bölgemizde ilkbahar yağışlarının yoğun yaşandığı bir dönem. Eğer bu dönemde doğru bir mücadele ve doğru zamanda doğru dozla mücadele yapılmamışsa, bazı bölgelerimizde zaten vakti geçti ama yüksek kesimlerde çil (yaprak delen) hastalığı popülasyonunun artma riski bulunuyor. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak çok bariz şekilde bütün ili ya da çok geniş bir bölgeyi etkileyecek bir zirai don olayı yaşamadık. Lokal bölgelerde benzer ihbarlar, benzer durumlar yaşandı ise de genel olarak Malatya'yı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşmadık”

ifadelerini kullandı.

“ÇİL DENEN HASTALIKLAR YOĞUN YAŞANDI”

“Yalnız bu yıl kayısıda şöyle bir durum var: Geçen yıl deprem nedeniyle birçok kişi Malatya'da değil, il dışındaydı” diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Zamanında ve yeterli bakım, zirai mücadele çalışmaları yapılmadı. Ayrıca geçen yıl özellikle haziran ayına kadar devam eden yağışlar nedeniyle birçok fungal hastalıklar dediğimiz işte monilya, yaprak delen ya da çil denen hastalıklar yoğun yaşandı. Burada yeterli temizlik yapılmadığı için, hastalık sonrası bakım mücadelesi yeterli ölçüde yapılmadığı için bu yıl, bunların etkisiyle beraber bazı hastalıklarda sirayetler ortaya çıktı. Yani dal kurumaları, ağaç kurumaları şeklinde oldu veya verim düşüklüğüne sebebiyet verdi. Biz her zaman söylediğimiz konu şu: Özellikle uzun ömürlü tarım ürünlerinde, işte kayısı bunun en bariz örneğidir, bu yıl yapacağımız her türlü zirai bakım, zirai mücadele önümüzdeki yılın ağacın gelişmesi, meyve kalitesi ve verimini doğrudan etkilediği için sadece bu yılla sınırlandırmak doğru değil. Geçen yıl bunu yaşayarak bizatihi vatandaşlar da öğrendi. Dolayısıyla da bu yıl herhangi bir doğal afetle ilgili önümüzdeki günlerde dolu dışında bir risk görmüyoruz. Yalnız unutmamak gerekiyor, önümüzdeki yıl daha verimli, kaliteli ürün alabilmemiz için bu yıl da bahçelerimizin, ağaçlarımızın bakım çalışmalarını aksatmadan devam etmemiz gerekiyor. Özellikle hastalıklarla ilgili kalıntıları temizlememiz gerekiyor.”

“HER BÖLGEDEKİ MEYVE AŞAMALARI FARKLI FARKLI”

Bu yıl kayısı meyvelerinde kalite problemi olup, olmayacağıyla ilgili konuşan Çiçek,

“Kesin bir tabir kullanmak doğru değil. Çünkü biliyorsunuz kayısı yetiştiriciliği, Malatya'da çok geniş bir alana yayılmış durumda. Her bölgedeki meyve aşamaları farklı farklı. Doğa olaylarının bu bölgelerdeki fenolojik dönemdeki etkileri farklı oluyor. Dolayısıyla da bu yıl hani direkt kaliteyi etkileyecek ya da kalitesiz kayısı olacak dememiz çok doğru olacağını düşünmüyorum. Her bölge için ayrı bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Böyle bir şey ifade edersek genelleme yapmış oluruz. Bu da teknik olarak doğru bir ifade olmaz diyelim”

diye konuştu.

“BUNA BENZER HASTALIKLARLA İLGİLİ TEHLİKELER VAR”

Kayısı üreticilerine çil hastalığına karşı uyarıda bulunan Çiçek,

“Çil kayısı meyvesini birinci derecede etkileyen bir hastalıktır. Bazı bölgelerde sezonu geçmiş gibi görünse de bazı bölgelerde tam da çil ilacı atma zamanı. Önümüzdeki günlerde de meteorolojiden yağışların devam edeceği şeklinde bir tahmin var. Dolayısıyla bu yağışlar, bu tür hastalıkların artmasına, popülasyonu ve etki o alanlarının genişlemesine sebebiyet vereceği için sadece bir parsel değil genel olarak bölgesel havza bazında yağışları takip ederek, yine bahçelerde gözlemler yaparak olası bir belirtiler durumunda zirai mücadeleleri yapmış olsalar bile tekerrür etmelerini tavsiye ediyoruz. Don tehlikesi yok ama doluyla maalesef çil ve buna benzer hastalıklarla ilgili tehlikeler var”

söyleminde bulundu.