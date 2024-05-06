KPSS başvurularında nelere dikkat edilmeli? Memur puanları 2, öğretmen puanları 1 yıl geçerli

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının başlamasının ardından Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, KPSS sınavına girecek adaylara önemli tavsiyeler ve uyarılarda bulundu. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Özcan, BUSABAH’a önemli değerlendirmeler yaptı.

Başvuru ve sınav tarihleri hakkında bilgi veren Özcan,

“KPSS başvuruları 3 Mayıs 2024 itibari ile başlamış oldu. Bu sınav genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi bölümlerinden oluşuyor. Başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasındadır. Genel Yetenek-Genel Kültür dediğimiz sınav 14 Temmuz 2024 saat 10.15’te yapılacak. Eğitim Bilimleri sınavı da yine aynı tarihte öğleden sora saat 14.45’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi dediğimiz yani birinci oturum, cumartesi sabah yapılacak sınava kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun adayları girebilir. Bu sınav 20 Temmuz 2024 saat 10.15’te yapılacak. Bir de KPSS Alan Bilgisi sınavları dediğimiz ikinci oturum var. Buda 20 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra 14.45’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavları üçüncü oturumu ise işletme, muhasebe ve istatistik mezunlarının girmiş olduğu sınav ise 21 Temmuz Pazar günü sabah saat 10.15’te gerçekleştirilecektir. Bir de ÖABT dediğimiz Öğretmenlik Aday Bilgisi Testi yani öğretmen adaylarının girmiş olduğu test var. Yani bir öğretmen adayı genel yetenek, genel kültür sınavına girecek. Öğleden sonra eğitim bilimleri sınavına girecek. Bir de 4 Ağustos saat 10.15’te ÖABT testine girmiş olacak. Tabii burada sınav ücretlerini adayların yatırması gerekiyor. Sınav ücretleri ise KPSS genel yetenek, genel kültür oturumu ve eğitim bilimleri her bir oturum için 350 TL. KPSS Alan Bilgisi sınavları için ise her bir oturum için 235 TL’dir. ÖABT için ise 350 TL’dir. Adaylarımız eğer başvuru sürelerini kaçırmışlarsa 22-23 Mayıs 2024’te geç başvurular alınacaktır ama adaylarımız geç başvurularda yüzde 50 artırımlı bir ücret ödeyeceklerini unutmasınlar. Onun için adaylarımızın başvurularını 3 ila 15 Mayıs tarihleri arasında yapması gerekiyor. Son tarih 15 Mayıs'tır”

şeklinde konuştu.

“KPSS'YE GİRMEK ZORUNDADIR”

KPSS sınavındaki kadrolara değinen Özcan,

“Burada adaylarımızın dikkat etmesi gereken A kadroları ve B grubu kadroları var. Adaylarımız bu A grubu ve B grubu kadrolarına dikkat etmesi gerekiyor. A kadrosu dediğimiz bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlılığı ilgili kuruluşları, özel idareler. B kadrosu dediğimiz daha çok il özel idarelerin, belediyelerin ilk defa kamu hizmetlerine atanacak veya görev yapacak kişiler içindir. Adayların buna dikkat etmesi derece. 2024 KPSS lisans sınavına sadece lisans yani 4 veya daha fazla yıllık programlarından mezun olan adaylar ile mezun olabilecek durumda olanlar girebilir. Yani bu adaylar başvurabilir. Tabii burada bir mezuniyet şartı var. Bir lisans programından yani 4 veya daha fazla yıllık yüksek öğretim programından mezun olabilecek adaylar için 15 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde mezun olanlar lisans düzeyinde KPSS’ye girmek zorundadır. Yani bir lisans programında okuyan adaylar için 15 Mayıs 2024 tarihi öncesinde mezun olanlar KPSS'ye girmek zorundadır. Bir lisans programından 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile mezun olmamış, olmak koşuluyla ön lisans veya ortaöğretim mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olan adaylar KPSS'ye ortaöğretim, ön lisans düzeyinde girebileceklerdir. Yani 15 Mayıs sonrasında mezun olabilecek adaylar daha çok ortaöğretim veya ön lisans olarak değerlendirilecektir. Onun için başvuru tarihinden önce mezun olmaları gerekiyor. Adaylarımızın buna dikkat etmeleri gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının öğretmenlik dahil A ve B grubu kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor. A grubu kadrolar dediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşlar için bir seçme sınavı. Giriş sınavı yapacak ve burada adaylarımızın ilgili puan türünü alması gerekiyor. Burada öğretmen adaylarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Öğretmen kadroları için adayların genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgi testine katılmak zorundadır. Öğretmen adaylarımızın bu 3 sınava girmesi gerekiyor ama bazı öğretmenlik alanlarında alan sınavı yok. Bunu adaylarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında öğrenebilirler. KPSS sınavı 14 Temmuz, 20 Temmuz ve 21 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır”

ifadelerine yer verdi.

“PUAN TÜRLERİ 2 YIL GEÇERLİDİR”

2024 yılından yapılacak KPSS puanının 2 yıl geçerli olduğunu kaydeden Özcan,

“AÖBT sınavı ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacaktır. Tabii bir de burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yani din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları bir sınav var. O sınav ise 22 Eylül’de yapılacaktır. Adaylarımız eğer Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Din Hizmetlerinde görev almak isterse 22 Eylül'deki Din Hizmetleri Alan Bilgi testine de girmesi gerekiyor ama adayların tümü 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadırlar. Ama adaylar bunun dışındaki diğer sınav oturumlarının hangisine girmek isteyeceklerine kendileri karar verecektir. 2024 KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Adaylarımız burada dikkat etmesi gereken uyarımız bu yıl çift yıldır. Onun için puanlar 2 yıl geçerlidir. Yani 2024 KPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir. Ancak öğretmen adayları için 2024 KPSS puanı bir yıldır. Burada adaylarımız dikkat etsin. Yani memur olarak atanacak lisans mezunu adaylarımızın puan türleri 2 yıl geçerlidir. Ama öğretmen adaylarının puanı bir yıl geçerlidir. Burada adaylarımızın dikkatli olması gerekiyor. Burada puan türleri var. KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşları, kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel anlamında lisans düzeyi için KPSS P3 puanı kullanılacak. Adaylarımız burada eğer sözleşmeli personel, kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının memur atanabilmeleri için bakanlıkların, kurum ve kuruluşların alım yapabilmesi için KPSS P3 puanına bakılacak. Bu da biraz önce söylemiş olduğum, 14 Temmuz sabahı Genel Kültür- Genel Yetenek Testine girerek bu puan türlerini elde edebilirler”

dedi.

“BU ÖNEMLİ BİR NOKTA”

KPSS başvurularının hem bireysel hem de bir başvuru merkezi aracılığı ile 2 şekilde yapılabileceğini dile getiren Özcan,

“Başvuru ÖSYM'nin web sitesinde www.osym.ais.gov. tr yani aday işlemler sayfasında yapılıyor başvurular. Adaylarımız başvurularını 2 şekilde yapabilirler. Bir başvuru merkezi aracılığı ile ya da kendileri bireysel olarak başvuru yapabilirler. Bireysel başvuru yapacaklarsa adaylarımız yeni kimlik kartı dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı varsa adaylar e-devlet şifreleriyle osym.ais.gov.tr adresinden kayıt olarak başvurularını yapabilirler. Eğer geçerli bir kimlikleri yoksa adaylar başvuru merkezine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Tabii burada adaylarımız başvururken özellikle ÖSYM aday işlemler sisteminde YÖKSİS dediğimiz eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Adaylarımız YÖKSİS eğitim bilgilerini kontrol ederek eğer bir yanlışlık varsa üniversitenin ilgili birimlerine başvurabilirler. Çünkü sınav başvurusu yapılırken ÖSYM direkt YÖKSİS'ten alıyor öğrenci bilgilerini. Orada eğer YÖKSİS’te eğitim bilgilerini kontrol ettikten sonra bir yanlışlık görüyorlar ise adaylar burada mezun oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvuru yapabilirler. Tabii ödemeler ÖSYM'nin belirtmiş olduğu bankalardan veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler sayfasında yer alan e-ödemeler alanında başvurularını yapabilirler. Burada önce başvurularını yapacaklar. Başvurularını yaptıktan sonra da ücretlerini yatırabilirler. Tabi burada YÖKSİS’ten kaynaklı eğitim bilgileri yanlışlıkları ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. Adaylarımız YÖKSİS’teki bilgilerinde eksiklik görürse düzeltme yapmak istiyorlarsa kendi üniversitelerine başvurmaları gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü bazı adaylarımızda eğitim bilgileri, YÖKSİS'ten alınarak yanlışlık oluyor. Burada ÖSYM adayın sorumlu olduğunu söylüyor”

söyleminde bulundu.

“ADAY İŞLEMLERİ SAYFASINDAN YAPABİLİRLER”

Sınav başvuru tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özcan,

“Her sınav için ayrı tarihlerde başvuru yapılmayacak. Bütün başvurular 3 ile 15 Mayıs arasında yapılacak. Burada bir de sınav merkezleri vardır. Adaylarımızın burada sınav merkezlerinde birinci sınav merkezi tercihi alanına, kendi adres ili veya adreslerine bağlı ilçe sınav merkezini yazacak. İkinci sınav merkez tercihini ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaktır. Bunun dışında bir tercih de bulunamaz, adaylarımız buna dikkat etsinler. Yani adaylar sınav başvurusunu yaparken birinci sınav merkezine kendi adresinin ilini veya adresine bağlı ilçe merkezi sınav merkezini, ikincisine ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Eğer adaylarımız sınav merkez tercihlerini değiştirmek istiyorlar ise burada 28-29 Mayıs tarihlerinde ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapabilirler. ÖSYM 28-29 Mayıs'ta böyle bir hak veriyor. Bir kamu kurumunda çalışıp tekrar sınava giren adaylarımız oluyor. Bu gibi durumlarda bir kamu kurumda çalışan adaylar şu maddeler arasında kendilerine uygun olanı seçeceklerdir. 1) bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. 2) bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum. 3) bir kamu kurumunda ilk olarak çalışıyorum. Bir kamu kurumda çalışan adaylar bu üç maddeyi kendine uygun olanı işaretleye bilirler. Geç başvuru günlerinde adaylar oturum ekleme işlemleri yapabilirler. Sınav ücretlerini yatırmak şartıyla”

diye konuştu.

“3 OTURUMA GİRMEK ZORUNDADIRLAR”

Son olarak sınav süreleri hakkında bilgi veren Özcan,

“Özellikle ÖABT’ye girebilecek adayların alan bilgilerini özetlemek gerekirsek Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul öncesi ve Beden Eğitimi öğretmenleri adayları alan bilgisine ÖABT’ye girecek. Geri kalan branşlar ve ÖABT'ye girmeyecektir. Bu adaylarımız 3 oturuma girmek zorundadırlar. Testler çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Çoktan seçmeli dediğimiz gene yetenek, genel kültür testi dediğimiz 120 soru 130 dakika. Eğitim bilimleri 80 soru 100 dakika. İşletme 40 soru 50 dakika. Muhasebe 40 soru 50 dakika, İstatistik 40 soru 60 dakika. Hukuk 40 soru 50 dakika. Kamu yönetimi 40 soru 50 dakika. İktisat 40 soru 50 dakika. Maliye 40 soru 50 dakika, uluslararası ilişkiler 40 soru 50 dakika. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 40 soru 50 dakikadır. Öğretmenlik alan bilgi testleri 75 sorudan oluşuyor. Adaylarımız 75 soru çözecekler. Din hizmetleri alan bilgisi dediğimiz test ise 40 soru 60 dakika olacaktır. Adaylarımız söylemiş olduğum şartlarda, söylemiş olduğum tarihlerde başvurularını yapabilirler”

açıklamasında bulundu.