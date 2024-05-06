06 May 2024 - 09:18- Gündem G:

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek! mask
Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!
Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıkaragöz Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasan Arpa Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi’ne,

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi’ne,

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Kermelik, Güney mahallelerine,

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi’ne,

Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Bahçeli Evler mahallelerine,

Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü, Güzelyazı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 May 2024 - 09:18 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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