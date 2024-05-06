Kayseri dikkat! 8 ilçe etkilenecek!

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıkaragöz Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasan Arpa Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Kermelik, Güney mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Bahçeli Evler mahallelerine,

Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü, Güzelyazı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.