Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

7 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Dereağzı

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yakuplu

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:30

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00