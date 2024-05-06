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Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi mask
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

7 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Dereağzı

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:30

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yakuplu

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:30

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çerkezköy Çorlu ve Saray etkilenecek! 7 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

 

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06 May 2024 - 09:14 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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