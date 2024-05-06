Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

7 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Kocahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Pancarköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Evrencik Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sofular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Yeni Cami

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Sağlık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:00