Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
7 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Kocahıdır
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Pancarköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 16:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen-Fevzi Çakmak
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Evrencik-Evrencik Mücavir
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sofular-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Evrencik-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen- Yeni Cami
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen- Sağlık
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Pınar
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 14:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.