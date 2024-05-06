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Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi mask
Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

7 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Kocahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Pancarköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Evrencik Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sofular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Vize etkilenecek! 7 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Yeni Cami

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Sağlık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

 

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06 May 2024 - 09:10 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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