Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

7 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Kadıköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Çobançeşmesi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Abdurrahman

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Talatpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yancıkçı Şahin

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00