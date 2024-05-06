Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
7 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 15:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Kadıköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 12:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Çobançeşmesi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Abdurrahman
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Talatpaşa
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Yancıkçı Şahin
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
07.05.2024 Salı Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
07.05.2024 Salı Saati: 17:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.