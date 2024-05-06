- Gündem

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi mask
Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

7 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Kadıköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Çobançeşmesi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Abdurrahman

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00

Edirne’de Enez Keşan ve Merkez etkilenecek! 7 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Talatpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yancıkçı Şahin

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

07.05.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

07.05.2024 Salı Saati: 17:00

 

# Elektrik kesintisi, Edirne, son dakika, edirne elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, edirne son dakika

06 May 2024 - 09:06 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL