Kahramanmaraş’ta Pazarcık Onikişubat Afşin etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 12:00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Yarbaşı Mahallesindeki Özel Trafolu Müşterilere,

Bugün 09.00 ila 15:00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kızıldamlar Mahallesi ile Kale ve Yavşanova Mahallesi Bir Kısmına,

Bugün 09.00 ila 15:00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi Teknokent önü Konteynerkentlere,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Evri, Taşbiçme, Karahüyük, Akdemir Mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık İlçesine bağlı Bağdınısağır Mahallesine,

8 Mayıs Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin İlçesine bağlı Arıtaş, Göllüce ve Sıraevler Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”