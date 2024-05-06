Adıyaman’da Kahta Besni ve Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kahta ilçesine bağlı Yeni Mahalle Baraj yolu üzeri abonelere,

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Kahta İlçesine bağlı Erikdere Köyü ile Adıyaman- Diyarbakır yolu üzeri abonelere,

8 Mayıs Çarşamba günü 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez İlçe Altınşehir Mahallesi 3013, 3012, 3014, 3021, 30217 nolu sokaklar, Bahçe şehir Konutları, Miray-5 Konutları ve civarı, Manas evleri ve civarı, KYK Kız yurdu, Hasankendi, Büyük Kavaklı, Taşpınar, Yazlık, Güzelyurt, Lokman, Ova Kuyucak, Hacıhalil, Bozhöyük, Korulu, Bağpınar, Çobandede, Yazıca, Kilisik, Tecir, Bardakçı, Karuz, Yassıhöyük, Çekiçler Köyleri ile Gazihan Dede Ziyareti ve Fırathan GES bölgelerine,

10 Mayıs Cuma günü 10.00 ila 10.30 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”