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Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 il arasında Malatya da var

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 il arasında Malatya da var malatya haber mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Paylaşımında operasyonun, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya’da düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, il il şu bilgileri paylaştı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu, Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 il arasında Malatya da var

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Siirt merkezli Adana ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde edip 'FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı' iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; internet sitesi üzerinden 'sahte araç ilanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, yapılan ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk Lirası tutarında para hareketliliği tespit ettiklerini kaydetti.

Yapılan operasyon sonucu ise çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 08:46 Malatya- Gündem

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